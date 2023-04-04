إصابة جنديين إسرائيليين إثر عملية طعن في تل أبيب

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن إصابة جنديين إثر عملية طعن عند تقاطع تسريفين في “ريشون لتسيون” بتل أبيب، مشيرة إلى أن شابين قاما بتنفيذ العملية.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اعتقال أحد المنفذين لعملية الطعن قرب تل أبيب، والتي أسفرت عن إصابة جنديين أحدهما خطيرة، والآخر متوسطة.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الطعن، فيما أضافت قناة “كان” العبرية، بأنه تم اعتقال الشاب، وهروب الآخر.

وحسب ما أورده مراسل الصحيفة، أشار إلى أنه تم اعتقال منفذ العملية من قبل مستوطنين سلموه لشرطة الاحتلال، وجاري البحث عن آخر يشتبه كان برفقته.

وأفاد الإعلام العبري، بأن مروحية الاحتلال تجري الآن عمليات بحث في محيط عملية الطعن جنوب “تل أبيب” خشية وجود منفذ آخر.

وبين الإعلام العبري، أن المصابين في عملية الطعن جنديين، مشيرًا إلى أن أحدهما قد تدهورت حالته الصحية.