إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية دهس غربي القدس

أعلنت السلطات الإسرائيلية (الأربعاء 2-11-2022) عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح بالغة الخطورة جراء قيام فلسطيني بعملية دهس قرب حاجز بيت حورون ( بيت عور)، إلى الغرب من القدس.

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن ذلك الجندي خضع لعملية جراحية حاليا.

وبحسب الإسعاف الإسرائيلي، فإن الجندي يبلغ من العمر 20 عامًا، وقد نقل إلى مستشفى “شعاري تصيدك”، بالقدس.

من جانب آخر، أعلنت الشؤون المدنية الفلسطينية أن منفذ العملية يدعى حابس عبد الحفيظ يوسف ريان، ويبلغ من العمر 54 عاما، وهو من سكان بلدة بيت دقو في قضاء رام الله.

وتصاعد العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية مؤخرا. وقتل في الضفة الغربية، منذ مطلع الشهر الحالي، 29 فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه إغلاق المعابر مع الضفة الغربية، الثلاثاء، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، مستثنيا الحالات الإنسانية.