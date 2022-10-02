إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

أصيب جندي إسرائيلي، الأحد، إثر عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “إيتمار” في مدينة نابلس .

وقالت منظمة “إنقاذ بلا حدود” الإسرائيلية، إنه أصيب جندي إسرائيلي في ساقه إثر عملية إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب مستوطنة إيتمار”.

وأضافت المنظمة انه “تم نقل الجندي المصاب إلى مستشفى بلينسون لتلقي العلاج”.

بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه “وردت أنباء عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “إيتمار” جنوب نابلس والتفاصيل قيد الفحص”.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “ما جرى قرب نابلس هو عمليتا إطلاق نار نفذتا فقط في منطقة واحدة الأولى استهدفت جنود قرب قاعدة “شومرون” والثانية على بعد أمتار قليلة تجاه مستوطنين كانوا في مسيرة احتجاجية على عمليات إطلاق النار قرب إيتامار”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن “رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان تعرض لإطلاق أيضا قبل قليل قرب إيتمار”.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لإجراء عمليات تفتيش وبحث عن مسلحين فلسطينيين.

وتبنت مجموعات عرين الاسود عملية اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال والمستوطنيني الإرهابيين على حاجز عورتا وحاجز حوارة.

شاهد عملية إطلاق نار في مدينة نابلس وإصابة جندي إسرائيلي pic.twitter.com/8WnzisgYo2 — وكالة سوا الإخبارية (@PalsawaA) October 2, 2022