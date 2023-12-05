الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة خمسة أشخاص في انفجار بمدينة بيشاور الباكستانية

منذ 5 دقائق
علم باكستان

علم باكستان

A A A
طباعة المقال

أفاد مسؤولان أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار بمدينة بيشاور بشمال غرب باكستان اليوم الثلاثاء.

وقال بلال أحمد فايزي المتحدث باسم خدمات الإنقاذ إن عبوة ناسفة انفجرت على طريق مزدحم في بيشاور الساعة 9.10 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش). وأضاف أن خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، أصيبوا.

وقال محمد عاصم المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج في بيشاور إن اثنين من الأطفال في حالة حرجة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقع بيشاور على مشارف المناطق القبلية الباكستانية المتاخمة لأفغانستان التي تحكمها حركة طالبان، وكثيرا ما تستهدف تلك المناطق الجماعات الإسلامية المتشددة بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان الباكستانية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط
استقرار النفط وسط شكوك في تأثير خفض أوبك+ والتوتر بالشرق الأوسط
آثار القصف الروسي على أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تكثف هجماتها على مدينة أفدييفكا المدمرة بشرق أوكرانيا
الدولار الأميركي
الدولار يتوقف عن الانخفاض بعد عمليات البيع المكثفة في نوفمبر

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
وفاة ممثل مصري كبير في حادث مرور مأساوي
كتائب القسام
غزة تحت النار
بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا
تشييع الرقيب (احتياط) في الجيش الإسرائيلي ماتان مئير
غزة تحت النار
إسرائيل تنشر أسماء جنودها القتلى في غزة