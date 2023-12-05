إصابة خمسة أشخاص في انفجار بمدينة بيشاور الباكستانية

أفاد مسؤولان أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار بمدينة بيشاور بشمال غرب باكستان اليوم الثلاثاء.

وقال بلال أحمد فايزي المتحدث باسم خدمات الإنقاذ إن عبوة ناسفة انفجرت على طريق مزدحم في بيشاور الساعة 9.10 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش). وأضاف أن خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، أصيبوا.

وقال محمد عاصم المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج في بيشاور إن اثنين من الأطفال في حالة حرجة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقع بيشاور على مشارف المناطق القبلية الباكستانية المتاخمة لأفغانستان التي تحكمها حركة طالبان، وكثيرا ما تستهدف تلك المناطق الجماعات الإسلامية المتشددة بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان الباكستانية.