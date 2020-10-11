إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بكوفيد 19

أفادت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” الأحد عن إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بفيروس كورونا المستجد.

وتسجل إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، زيادة في الوفيات والإصابات في الآونة الأخيرة.

وأشارت “إرنا” الى أن صالحي الذي يشغل أيضا منصب مساعد رئيس الجمهورية حسن روحاني، خضع في الثالث من تشرين الأول لفحص كشف كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية.

وأتى الإعلان بعد ساعات من تأكيد مساعد آخر لروحاني هو محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أنه خضع أيضا لفحص وظهرت نتيجته إيجابية.

وأوضح نوبخت عبر حسابه على “تويتر”، أنه “تحت المراقبة الطبية”، وأن كشف إصابته أتى بعد “أسبوع من العمل المكثف” وظهور أعراض عليه.

و أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لارييوم الاحد 11 أكتوبر تسجيل 251 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية جديدة.

أما إجمالي الإصابات فبلغ 500,075 منها 3822 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب لاري.

ومددت سلطات العاصمة قرار الإغلاق الجزئي الذي فرضته على العديد من الأماكن العامة اعتبارا من الثالث من تشرين الأول/أكتوبر. وبعدما كان مقررا لأسبوع، صار الإجراء يمتد الى الأربعاء 14 من الحالي على الأقل.