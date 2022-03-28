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إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بكورونا وفق ما أعلن مكتبه

28 - مارس - 2022
آخر تحديث: 28 - مارس - 2022 10:07 صباحًا
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

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أظهر فحص إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، “بكوفيد19″، وفق ما أعلن مكتبه، الاثنين، غداة لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس، وأفاد مكتب بينيت في بيان أن “رئيس الوزراء بحال جيدة وسيواصل برنامج عمله كما هو مقرر من منزله”.

وتستضيف إسرائيل قمة “تاريخية” الأحد والاثنين، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وثلاث دول عربية البحرين والإمارات والمغرب طبّعت مؤخرا علاقاتها مع إسرائيل.
وتعقد القمة في صحراء النقب “جنوب”، وتتزامن مع تصريحات مسؤولين غربيين حول “قرب” التوصل إلى تفاهم يحيي الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
ومع استمرار الفيروس واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء كورونا عالمياً.
في حين ان الحكومة الإسرائيلية اعلنت منذ فترة إنها تعتزم تخفيف قدر أكبر من القيود المفروضة على الأنشطة التجارية وإعادة فتح الفنادق والصالات الرياضية لمن تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تم اعتبارهم محصنين بعد التعافي من “كوفيد19″، وبعد حصول ما يقرب من 43 في المئة من المواطنين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة فايزر، مضت إسرائيل قدما في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي تم فرضها في 27 ديسمبر/ كانون الأول.

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