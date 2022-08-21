إصابة رئيس وزراء اليابان بكوفيد-19

قال مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأحد إنه أُصيب بكوفيد-19 ويتعافى في مقر إقامته الرسمي، وكان من المقرر أن يستأنف كيشيدا، الذي عاد لتوه من إجازة استمرت أسبوعا، العمل غدا الاثنين.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء إنه أصيب بالسعال والحمى السبت، وأجرى اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) صباح اليوم الأحد 21 أغسطس\آب الذي جاءت نتيجته إيجابية.

وتواجه اليابان ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مما أضر بالشركات في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. غير أن عدد الوفيات لا يزال منخفضا نسبيا، كما أن تأثيرات انتشار الفيروس أقل مقارنة ببعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى.