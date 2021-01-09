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إصابة زوجة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا

منذ 19 ثانية
ايمانويل ماكرون وزوجته بريجيت

ايمانويل ماكرون وزوجته بريجيت

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أصيب بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفيروس كورونا خلال فترة الاعياد، بعد أيام قليلة من إصابة زوجها إيمانويل ماكرون، الذي تماثل للشفاء.

وبحسب “إرم نيوز” قال موقع ”لوباريزيان“ الفرنسي إن السيدة الأولى لم تكن تعاني من أعراض حادة، كما أن اختبار الكشف عن فيروس كوفيد 19 الذي أجري لها بعد 6 أيام من الإصابة جاءت نتائجه سلبية.

ويعني ذلك أن بريجيت كانت مصابة خلال العطلة التي قضتها برفقة زوجها في منتجع قلعة ”بيرغنسون“، ابتداءً من الـ 25 من ديسمبر الماضي. ولم ينشر قصر الإليزيه الخبر كما حصل مع إيمانويل ماكرون.

وتعتزم بريجيت ماكرون تلقي اللقاح المضاد لكورونا، وكذلك العمل على الترويج له خلال الحملة التي ستنطلق في الـ 18 من يناير/ كانون الثاني الجاري في فرنسا، باعتبارها رئيسا شرفيا لمستشفيات باريس- فرنسا.

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