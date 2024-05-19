إصابة سائح وزوجته في إطلاق نار بكشمير الهندية قبيل الانتخابات

قالت الشرطة الهندية إن سائحا وزوجته أصيبا عندما أطلق مسلحون النار عليهما في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في وقت متأخر من مساء أمس السبت، قبيل تصويت مقرر في المنطقة المضطربة ضمن الانتخابات الهندية الجارية.

وذكرت شرطة كشمير عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الزوجين، وهما من مدينة جايبور بالهند، تم نقلهما إلى المستشفى وتطويق الموقع الذي شهد الهجوم. وأضافت أن حالة السائحين المصابين مستقرة.

وتشهد الهند انتخابات ماراثونية، ويجري التصويت في كشمير الهندية لاختيار من يشغل آخر مقعدين برلمانيين متبقيين قيد المنافسة في المنطقة يومي 20 و25 مايو أيار.

وتوجه الناخبون بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم في اقتراع لاختيار من يشغل أول مقعد متنافس عليه في سريناجار في 13 مايو أيار في أول انتخابات منذ أن ألغى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في عام 2019 وضع الحكم شبه الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة. وعادة ما كان الاقبال على التصويت في المنطقة يتسم بالضعف في الانتخابات السابقة.

ولم ينافس حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي في الانتخابات في كشمير للمرة الأولى منذ عام 1996 قائلا إنه سيدعم أحزاب بالمنطقة بدلا من ذلك.

وركز الحزبان الرئيسيان في كشمير، حزب المؤتمر الوطني وحزب الشعب الديمقراطي، على استعادة الحكم شبه الذاتي في حملتيهما الانتخابية.

ويقول محللون وأحزاب معارضة إن حزب بهاراتيا جاناتا لا ينافس في الانتخابات في كشمير لأنه يخشى أن تتعارض النتيجة مع حديثه عن أن المنطقة أصبحت أكثر سلاما وتكاملا منذ عام 2019.

وفي حادث منفصل، قتل مسلحون مجهولون بالرصاص زعيم قرية سابق، وهو عضو حزب بهاراتيا جاناتا، في منطقة شوبيان يوم السبت.

ووقع آخر هجوم كبير على السائحين في كشمير في عام 2017 عندما تم استهداف حافلة لهندوس كانوا في زيارة دينية، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.