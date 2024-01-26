إصابة سفينة تجارية "بصاروخ" جنوب شرقي عدن اليمنية

اندلع حريق على سفينة تجارية بعد إصابتها “بصاروخ” جنوب شرقي عدن اليمنية، اليوم الجمعة، 26 كانون الثاني يناير الجاري.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة؛ إن حريقا اندلع على متن سفينة تجارية بعد إصابتها “بصاروخ” جنوب شرقي عدن اليمنية.

وأضافت أمبري في مذكرة أن طاقم السفينة بخير.

وفي ذات السياق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت، مساء الجمعة، تقريراً يفيد بوقوع حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الشرقي من عدن اليمنية، وأضافت بأن السلطات تحقق في الأمر.

كما نصحت الهيئة في بيانها السفن بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه.

وصنفت هيئة التجارة البحرية البريطانية الحادث على أنه هجوم تعرضت له إحدى السفن، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويشن الحوثيون منذ أشهر هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما دفع عدة شركات شحن على سلك مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة.

وكانت شنت القوات الأميركية والبريطانية عدة ضربات على أهداف للحوثيين في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء والحديدة، لوقف التهديد الذي تشكله الميليشيا على الملاحة الدولية.

وقال محللو شحن اليوم الجمعة إن مزيدا من السفن المحملة بالحبوب ابتعدت عن قناة السويس وأبحرت حول رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع بعد هجمات على سفن في البحر الأحمر. وفق وكالة رويترز.

وقال إيشان بهانو، كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر، للبيانات والتحليل، “تأكد تحول مسار 16 سفينة أخرى هذا الأسبوع، مما رفع إجمالي شحنات الحبوب التي تحول مسارها إلى نحو 3.9 مليون طن، ارتفاعا من ثلاثة ملايين طن الأسبوع الماضي”.

ويمر نحو سبعة ملايين طن من الحبوب عادة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر كل شهر.

واستمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن على الرغم من الهجمات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على مواقع للجماعة في اليمن يعني أن المزيد من ناقلات الحبوب ستتجنب طريق البحر الأحمر.

ونفذ الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة في اليمن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن تضامنا مع الفلسطينيين في غزة. ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي لها صلات بإسرائيل أو المتجهة إليها.