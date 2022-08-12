إصابة شخصين بقصف مدفعي إسرائيلي على القنيطرة.. ما علاقة حزب الله!

استهدف الجيش الإسرائيلي بقذائف دبابة عسكرية، منطقة الحميدية بريف القنيطرة عند الحدود مع الجولان السوري المحتل، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد فإن دبابة إسرائيلية أطلقت 3 قذائف عند اقتراب الشخصين من منطقة “فض الاشتباكات”. وأدى القصف لإصابة شخصين اثنين لم تعرف هويتهم حتى اللحظة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم موقعا سوريا في القنيطرة كان حزب الله يستخدمه للمراقبة، وفق ما نقل مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكان المرصد السوري أشار في السابع من شهر تموز الفائت من العام الجاري، إلى أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت شخصًا من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، مما تسبب بمقتله على الفور

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الشخص المستهدف يعمل في مجال الرصد والاستطلاع لصالح “حزب الله” ، في بلدة حضر الحدودية مع الجولان السوري المحتل، حيث جرى استهدافه من قِبل المسيرة الإسرائيلية أثناء تواجده قرب منزله الواقع في منطقة مقلع هادي غربي بلدة حضر.