إصابة شخص جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على حيّ في كييف

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو (الاثنين 2-1-2023) إن حطام طائرة مسيرة سقط على المنطقة الشمالية الشرقية بالعاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين مما أدى إلى إصابة شخص.

وواصلت روسيا قصف كييف لليوم الثاني على التوالي بعد إطلاق وابل من الصواريخ على العاصمة ليلة رأس السنة وفي اليوم الأول من العام الجديد.

وقال كليتشكو على تطبيق المراسلة تيليغرام إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما نُقل إلى مستشفى في حي ديسنيانسكي في كييف بعد أن سقط حطام طائرة مسيرة على طريق هناك وألحق أضرارا بأحد المباني.

وقال كيريلو تيموشينكو مستشار الرئاسة الأوكرانية إن حطام طائرة مسيرة سقط على طريق في المنطقة الواقعة في شمال شرق كييف مما ألحق أضرارا بأحد المباني.

وقالت القيادة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في شرق البلاد إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد فوق منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا بحلول الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان حاكم منطقة كييف قد حذر في ساعة متأخرة من مساء الأحد من تعرض المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة، في الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة وشرق أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على تطبيق المراسلة تيليغرام “تم إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في المنطقة.. ثمة تهديد بهجوم بطائرات (مسيرة إيرانية الصنع) طراز شاهد”.

مع بداية العام الجديد، لم تسلم أوكرانيا من القصف الروسي، إذ تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأحد، في شهرها الحادي عشر، حيث يواصل الجيش الروسي ضرب الأهداف الأوكرانية ومناطق تمركز قوات كييف ‏ومخازن الأسلحة، فيما تحاول كييف مقاومة الدب الروسي بدعم مادي وعسكري من الغرب‎.‎