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حريق في منشأة للجيش الروسي قرب حدود أوكرانيا

1 - مايو - 2022
آخر تحديث: 1 - مايو - 2022 6:55 مساءً
آثار المعارك في أوكرانيا

آثار المعارك في أوكرانيا

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قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية اليوم الأحد إن شخصا أصيب في حريق شب في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية في المنطقة الواقعة في جنوب البلاد والمتاخمة لأوكرانيا.

وقال جلادكوف إن المصاب من سكان المنطقة وإن إصاباته الطفيفة لا تمثل خطرا على حياته.

وإلى الآن لم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الروسية.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد فوق المنطقة. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الواردة عن الحادث.

وفي حادث منفصل، قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك المتاخمة أيضا لأوكرانيا إن أضرارا لحقت بجسر للسكة الحديد في خط تستخدمه قطارات البضائع.

ووصف ستاروفويت في مقطع مصور نُشر في قناته على موقع تيليجرام الحادث بأنه عمل تخريبي.

وفي الشهر الماضي، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرات الهليكوبتر على مستودع وقود في بيلجورود لكن كييف نفت مسؤوليتها عن الهجوم. كما اتهمت موسكو أوكرانيا بقصف قرى وإطلاق صواريخ على مستودع ذخيرة.

وأعلنت مناطق روسية أخرى متاخمة لأوكرانيا عن عمليات قصف عبر الحدود منذ بداية غزو روسيا لجارتها يوم 24 فبراير شباط فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة”.

    المصدر :
  • رويترز

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