إصابة صربيَّين في كوسوفو.. وتوقيف مشتبه به من القوات الخاصة

في ظلّ التوترات التي تسيطر على البلاد منذ أسابيع، أُصيب صربيّان بينهما فتى يبلغ 11 عامًا في كوسوفو، برصاص عنصر من القوات الخاصة تمّ توقيفه لاحقًا، وفق ما أعلنت السلطات.

فقد ندّدت السلطات الكوسوفية بهذا الهجوم الذي يأتي بعد أسبوع من تفكيك الحواجز التي أقامها الصرب في كانون الأول في شمال كوسوفو، احتجاجًا على توقيف شرطي صربي سابق.

إذ أعلنت الشرطة الكوسوفية في بيان توقيف “رجل يبلغ 33 عامًا” في جنوب كوسوفو، وهي مقاطعة صربية سابقًا لم تعترف يومًا بلغراد باستقلالها الذي أُعلن عام 2008.

حصلت الحادثة قرب مدينة شتربتسه (جنوب) التي تقطنها بشكل رئيسي الأقلية الصربية.

هذا وأفادت الشرطة بأن قريبَين أحدهما يبلغ 11 عامًا والآخر 21 عامًا، أُصيبا بجروح نتيجة تعرّضهما لإطلاق نار من سيارة لاذت بالفرار. وأوضحت أن حياة الجريحين ليست بخطر، ولا تزال دوافع الهجوم مجهولة.

فيما لم تنشر الشرطة هوية المهاجم لكن وزير الدفاع الكوسوفي أرمند محاج صرّح أن المهاجم هو عنصر من القوات الخاصة لكوسوفو المكلفة حالات الطوارئ، وأكد عبر فيسبوك أنه “سيتمّ التعامل مع المشتبه به أ.ك. وفقًا للقواعد والقانون”.