إصابة ضابط إسرائيلي بالقرب من الحدود الأردنية

كشفت وسائل إعلام عبرية عن إصابة ضبط احتياط في الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، بالقرب من الحدود الأردنية، وذلك في توتر ترافق مع محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود.

في ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية تمشيط نفذها في المنطقة الحدود الأردنية بعد وقت قصير من إحباطه عملية تهريب أسلحة بين الجانبين، لافتاً إلى أن العملية أدت حتى الآن إلى اعتقال أحد المشتبه بهم بالضلوع في التهريب.

كما أكد الجيش الإسرائيلي أن العملية قادت أيضاً إلى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية، دون الكشف عن طبيعة وأنواع تلك الأسلحة، مبيناً أن عناصر حرس الحدود رصدوا ما وصفه بـ “تحركات مشبوهة” داخل الجانب الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن عناصر حرس الحدود باشروا بإطلاق النار باتجاه منطقة رصد التحركات المذكورة، مبيناً أنه تم نقل المصاب من الجيش الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفى، وأنه يتم الآن التحقيقات تجري الآن لتحديد ملابسات إصابة ضابط الاحتياط.