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إصابة عاملين خلال السيطرة على حريق اندلع بحقل برقان في الكويت

10 - مايو - 2021
حقل برقان

حقل برقان

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تمكنت عناصر الإطفاء من السيطرة على حريق محدود اندلع في في حقل برقان الكبير التابع شركة نفط الكويت، وأدى إلى إصابة عاملين دون أن يترك تأثيرًا على عمليات الإنتاج.

وتعتبر مجموعة Wood Mackenzie لأبحاث واستشارات الطاقة، أن حقل برقان الكبير “هو أكبر حقول الكويت وأحد أكبر الحقول المنتجة في العالم”.

أكد الناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت، في بيان على تويتر الاثنين، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، قصي العامر، أن”سرعة استجابة الفرق المعنية بالشركة والتطبيق الفوري لخطط الطوارئ مكنتنا من السيطرة على الحريق”، موضحًا بأن إصابات العاملين جاءت “طفيفة”.

وأشار العامر أيضًا، إلى أن “تحقيقا سيفتح لمعرفة أسباب الحادثة”.

يبلغ إنتاج الكويت النفطي نحو 2.8 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

يذكر أن وزارة النفط في الكويت أعلنت في يناير الماضي، عن اكتشاف حقلين نفطيين جديدين، وأحدهما تم العثور عليه في حقل برقان، بمعدل إنتاج یومي تجاوز ألفَي برمیل.

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