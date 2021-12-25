إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في نابس

أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قرية برقة، إثر دعوات للتصدي للمستوطنين شمال غرب نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن 135 اصابة سجلت خلال مواجهات مع الاحتلال حتى الآن، حيث اصيب خمسة منهم بالرصاص الحي و35 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى 95 مواطنا أصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين، وتم اخلاء امرأة حامل تعرضت للاختناق جراء استنشاق الغاز وهي بوضع ولادة.

وقال مسؤول “ملف الاستيطان” بشمال الضفة غسان دغلس، إن “القوات الإسرائيلية أغلقت مدخل برقة الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق”.

وأضاف أن “مدخل بلدة بزاريا يشهد أيضا مواجهات في محاولة للتصدي لمسيرة المستوطنين التي اعلنوا عنها باتجاه موقع مستوطنة حومش المخلاة”.

بدورها، أشارت شبكة “قدس” للأنباء إلى “إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس وسط تكبيرات الشبان”.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، نفذ المستوطنون بشكل يومي، اقتحامات واعتداءات على الأهالي في قرية برقة بحماية من قوات إسرائيلية، اعتدى خلالها المستوطنون على المنازل والأهالي والمقابر، أدت إلى وقوع العشرات من الإصابات، وفق شبكة “قدس” الفلسطينية.

وأصدر أهالي برقة و”فصائل العمل الوطني”، بيانا مشتركا دعو فيه كافة الأهالي إلى التصدي إلى “هذه المسيرة الاستيطانية ومنع المستوطنين من تحقيق أهدافهم الخبيثة”.

وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية وجيشها، “المسؤولية الكاملة عن أفعالهم وعن أية جرائم يرتكبونها بحق أبناء شعبنا لأننا عازمون على كنسهم مهما كانت التضحيات وقد أعذر من أنذر والنصر حليفنا بإذن الله”.