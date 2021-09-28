إصابة عشرات الفلسطينيين بهجوم للمستوطنين جنوبي الخليل

أفادت مصادر محلية فلسطينية، بإصابة عشرات المواطنين بالرضوض والاختناق بينهم طفل اليوم بهجوم شنه المستوطنون في مسافر يطا جنوبي الخليل، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي مسنّين اثنين.

وهاجم المستوطنون المواطنين ومنازلهم في عدة تجمعات سكانية وخرب تركزت في المفقرة، واللتواني، ولاصيفر، وأم الطوبا في مسافر يطا جنوب الخليل، وحطموا عددا من مركباتهم وألواحا للطاقة الشمسية، واقتلعوا عشرات الأشجار وأتلفوا المزروعات.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الخليل راتب جبور، إن الأهالي حاولوا صد هجوم المستوطنين ومنعهم من الاعتداء عليهم وتخريب ممتلكاتهم ما أدى الى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات مختلفة، من بينهم طفل أصيب برضوض وكدمات في رأسه وظهره.

وأطلقت القوات الإسرائيلية التي وفرت الحماية للمستوطنين قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

كما اعتقلت قوات اعتقلت مسنّين من خربة المفقرة.