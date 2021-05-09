إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالقدس

أعلنت مصادر الفلسطينية عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين مساء الأحد، خلال تجدد المواجهات في عدد من المناطق في مدينة القدس المحتلة، بعد محاولة الشرطة الإسرائيلية إعاقة وصول عدد من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 فلسطينيًا على الأقل أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ جراح وباب العامود.

وذكر أن من بين المصابين مسعف أصيب بالرصاص المطاطي خلال تغطيته مواجهات في حي الطور، موضحا أنه تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم التعامل مع عدد آخر في المستشفى الميداني.

واندلعت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ جراح والطور وباب العامود وباب الزاهرة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيًا خلال مسيرة داعمة للقدس في مدينة حيفا، حيث خرج مئات الفلسطينيين في هذه المظاهرة.

وفي قطاع غزة، توافد مئات الفلسطينيين إلى مناطق متفرقة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث وصلوا إلى السياج الحدودي.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، بينما لم تبلغ المصادر الطبية بوقوع إصابات بالرصاص الحي خلال هذه المواجهات.