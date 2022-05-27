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إصابة عشرات الفلسطينيين في احتجاجات بالضفة الغربية

27 - مايو - 2022
الشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية

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قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية أصابت نحو 90 شخصا في احتجاجات بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة.

وأضاف البيان أن فلسطينيا واحدا على الأقل أصيب في ساقه قبل أن يُنقل الى المستشفى فيما أصيب آخرون بقنابل صوت ورصاص مطاطي وجراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا نددت فيه بالقمع الإسرائيلي، قائلة إن السكان يحتجون على توسيع المستوطنات اليهودية ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

ووقع أسوأ الاشتباكات في بلدة حوارة بوسط الضفة الغربية بالقرب من مدينة نابلس.

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