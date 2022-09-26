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إصابة عنصرَي شرطة في انفجار قرب مركز للشرطة في تركيا

منذ دقيقة واحدة
عناصر من الشرطة التركية

عناصر من الشرطة التركية

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أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية (الاثنين 26-9-2022) بأن فردي شرطة أصيبا بجروح عندما انفجرت قنبلة بالقرب من مركز للشرطة في منطقة مرسين بجنوب تركيا.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن الهجوم وقع حوالي الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش وأصيب اثنان من أفراد الشرطة. وقالت الوزارة في بيان إن قنبلة أخرى بالقرب من مركز الشرطة تم إبطالها تحت إشراف خبراء المفرقعات، بينما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارا أعقبته أصوات طلقات نارية. وذكرت وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار وقع في منطقة تيجي في مرسين.

    المصدر :
  • رويترز

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