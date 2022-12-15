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إصابة قائد الشرطة البولندية لدى انفجار "إحدى الهدايا"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2022 9:30 مساءً
ياروسلاف شيمشيك القائد العام لشرطة بولندا

ياروسلاف شيمشيك القائد العام لشرطة بولندا

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قالت وزارة الداخلية البولندية (الخميس 15-12-2022) إن ياروسلاف شيمشيك القائد العام لشرطة البلاد أُصيب ونُقل إلى المستشفى بعدما انفجرت هدية في مقر الشرطة بوارسو.

وكان شيمشيك قد تلقى الهدية من أحد رؤساء خدمات الطوارئ الأوكرانية خلال زيارته لأوكرانيا يومي 11 و12 ديسمبر كانون الأول.

وقالت الوزارة في بيان “نتيجة للانفجار، أُصيب القائد بجروح طفيفة وهو تحت الملاحظة في المستشفى منذ أمس” الأربعاء حين وقع الحادث.

ولم يتضح على الفور طبيعة الهدية.

أضافت الوزارة أن موظفا مدنيا في مقر الشرطة أُصيب أيضا لكنه لم يكن بحاجة إلى نقله للمستشفى.

ولم يرد جهاز الأمن الأوكراني على طلب من رويترز للتعليق على الحادث.

وأفادت وسائل إعلام بولندية في وقت سابق أن انفجارا في مقر الشرطة أسفر عن إصابة شيمشيك وإلحاق أضرار بسقف المبنى.

وذكرت الوزارة أن “الجانب البولندي طلب من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات ذات صلة بما جرى”.

    المصدر :
  • رويترز

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