إصابة مسؤول بالشرطة الفرنسية في هجوم مسلح بمدينة كان

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن مسؤولا بالشرطة أصيب بعد تعرضه لهجوم مسلح في مدينة كان بجنوب فرنسا، مشيرا إلى أنه تم “تحييد” المهاجم.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال جيرالد دارمانان: “تم طعن شرطي من مركز شرطة كان بطعنات..تم تحييد المهاجم من قبل زملائه ( الشرطي)”.

وأضاف: “سأذهب إلى هناك على الفور هذا الصباح، وأقدم دعمي الكامل للشرطة الوطنية ولمدينة كان”.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021