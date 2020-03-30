إصابة مستشارة لنتنياهو بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجراليوم الاثنين، أن مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مصابة بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام عبرية، ومنها القناة (12) التلفزيونية الخاصة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن نتيجة الفحص التي أجريت لمستشارة نتنياهو، ريبيكا لبالوتش، كانت إيجابية.

ونقلت القناة عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن ”مكتب رئيس الوزراء سيتصرف وفق إرشادات وزارة الصحة“.

من جانبه، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت إن لبالوتش تعمل مستشارة لنتنياهو لشؤون ”المتدينين“، والكنيست (البرلمان).

وأشار الموقع إلى أن لبالوتش اجتمعت مع نتنياهو وبعض موظفي مكتبه، ووزراء آخرين خلال الأسبوع الماضي.

ونوهت ”يديعوت أحرنوت“ إلى أن العدوى بالفيروس، وصلت إلى لبالوتش من خلال زوجها، الذي يخضع حاليا للعلاج، وهو بحالة صحية طفيفة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 4247، بعد تسجيل 382 حالة جديدة.

وإجمالا، أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199 دولة وإقليما، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.