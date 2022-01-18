الأربعاء 16 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 19 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة مستشار البابا فرنسيس بفيروس كورونا

منذ 13 ساعة
بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

A A A
طباعة المقال

أعلن متحدث باسم الكرسي الرسولي اليوم الثلاثاء، عن إصابة كبير دبلوماسي الفاتيكان ومستشار البابا فرنسيس، الكاردينال بيترو بارولين، بفيروس كوفيد-19.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان إن الكاردينال بارولين (67 عاما) والذي يعتبر الرجل الثاني للفاتيكان بعد البابا كوزير للخارجية، يخضع حاليا للحجر الصحي ولم تظهر عليه سوى “أعراض خفيفة”.

وقال بروني إن الفحوصات أثبتت إصابة إدغار بينا بارا، نائب وزير خارجية الفاتيكان بالفيرو، لكنه لم تظهر عليه أعراض.

الكاردينال بيترو بارولين

الكاردينال بيترو بارولين

وكثيرا ما يلتقي البابا فرنسيس (85 عاما) والذي تم تطعيمه، بالكاردينال بارولين، الذي يعتبر يده اليمنى. والبابا من أشد المؤيدين للتطعيم ولكنه يظهر بانتظام بدون ارتداء كمامة بين الجماهير ولا يتردد في مصافحة المؤمنين والتقاط الصور.

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس الأمن
    الإمارات: ندعو مجلس الأمن لإدانة هجمات مليشيا الحوثي
    علم مصر
    في مصر.. رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار (19) دولاراً
    كورونا أميركا
    منها دولتان عربيتان.. توصية أمريكية بعدم السفر إلى 22 دولة بسبب كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يسجل تراجعاً إضافياً.. إليكم التفاصيل
    الثلوج في لبنان
    من أطلق اسم “هبة” على العاصفة التي تضرب لبنان؟
    فقدان حاسة الشم من أبرز أعراض كورونا
    كورونا
    لهذا السبب.. نفقد حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا