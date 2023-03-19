إصابة مستوطنين جراء إطلاق نار في بلدة حوارة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغا عن “حادث إطلاق نار” (الأحد 19-3-2023) في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تعالج شخصين أصيبا في مكان الحادث.

جاء التقرير في الوقت الذي التقى فيه مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في مصر لإجراء محادثات تهدف إلى تهدئة العنف المتصاعد.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن منفذ عملية حوارة تجنب إطلاق النار باتجاه أطفال كانوا داخل مركبة المستوطنين.

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فقالت إن قوات الجيش “حيدت” فلسطينيا ويجري فحصه لمعرفة ما إذا كان منفذ الهجوم في حوارة.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال منع سيارة إسعاف من الدخول إلى حوارة بعد ورود أنباء عن إصابة فلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات جيش الاحتلال أغلقت مداخل مدينة نابلس.