الأحد 15 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2023 11:40 مساءً
عملية طعن في القدس- أرشيفية

عملية طعن في القدس- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بإصابة شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة جراء عملية طعن في شارع شموئيل تمير كاتسنلسون في القدس المحتلة، كما أصيب إلى جانبه شاب (25 عاما) وصفت حالته بالطفيفة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” بأنه تم الإبلاغ عن الحادث عند الساعة 17:01 في مركز نجمة داود الحمراء في منطقة القدس.

وباشرت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين بتقديم العلاج الطبي لهما، وتم نقلهما إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف.

وبدأت الشرطة عملية بحث عن المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار، وقالت إن الخلفية إجرامية على ما يبدو.

    المزيد من أخبار العالم

    من الظاهرات في سويسرا
    مظاهرات في سويسرا للمطالبة بمزيد من "العدالة المناخية"
    البنتاغون
    حياة البشر على المحك.. البنتاغون يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي
    مسيرة بيرقدار
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    إصابة شخص بهجوم مسيرة أوكرانية في روسيا

    الأكثر قراءة

    من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
    فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
    طقس لبنان
    المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!
    اقتحام أحد المصارف في لبنان
    نهب جديد من مصارف لبنان.. وخطة ولا أخطر!