إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس

أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بإصابة شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة جراء عملية طعن في شارع شموئيل تمير كاتسنلسون في القدس المحتلة، كما أصيب إلى جانبه شاب (25 عاما) وصفت حالته بالطفيفة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” بأنه تم الإبلاغ عن الحادث عند الساعة 17:01 في مركز نجمة داود الحمراء في منطقة القدس.

وباشرت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين بتقديم العلاج الطبي لهما، وتم نقلهما إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف.

وبدأت الشرطة عملية بحث عن المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار، وقالت إن الخلفية إجرامية على ما يبدو.