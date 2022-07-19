إصابة مستوطن بجروح خطيرة إثر عملية طعن في القدس

عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس

أصيب مستوطن في عملية طعن بمدينة القدس المحتلة، وفق ما أعلنت قناة “كان” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم إطلاق النار على المنفذ.

ووفق القناة ، فإن المستوطن أصيب في الجزء العلوي من جسده، وحالته خطيرة

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان عملية الطعن في حي راموت بالقدس.

من جانبها، أعلنت قناة الجزيرة، إصابة شاب فلسطيني برصاص حراس أمن في مستوطنة راموت بالقدس بزعم طعنه مستوطنا.

وبحسب موقع “واي نت” الإسرائيلي، فإن المستوطن (41 عامًا) كان فيما يبدو يغادر حافلة توقفت قرب مفرق راموت حين تم مباغتته وتعرضه للطعن على بابها، مشيرًا إلى أنه نقل إلى مستشفى شعاري تسيديك.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية مداخل ومخارج الحي الاستيطاني.

حماس تعلق

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن عملية الطعن في قلب القدس ، رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وأضاف قاسم فيت تصريحات إعلامية: “هذا الفعل المقاوم يؤكد من جديد فشل كل المحاولات لوقف تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس”.

وأضاف “هذه الثورة والفعل النضالي سيتصاعد لحماية مقدساتنا وحتى تحقيق اهداف شعبنا بالتحرير والعودة”.