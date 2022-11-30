إصابة موظف في انفجار بالسفارة الأوكرانية بإسبانيا

قالت الشرطة الإسبانية إن موظفا في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد أصيب، اليوم الأربعاء، في انفجار وقع أثناء تعامله مع رسالة.

وأضافت الشرطة، في بيان، أن الموظف أصيب بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى دون مساعدة من أحد.

وذكر البيان أن المحققين يتحرون بشأن الانفجار بمساعدة خبراء الطب الشرعي وعناصر من المخابرات.

وذكرت قناة “تي.في.إي” الإسبانية الحكومية أنه تم تطويق المنطقة المحيطة بالسفارة.

عقب الانفجار، أمرت أوكرانيا “بتشديد الإجراءات الأمنية” لكل سفاراتها.

وقال أوليغ نيكولنكو الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية على موقع تويتر “أمر (وزير الخارجية الأوكراني) دميترو كوليبا بتعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية. كما دعا السلطات الإسبانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم”.