إصابة وزير الأوقاف الأردني بفيروس كورونا

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، محمد الخلايلة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، محمد الخلايلة، اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان أصدره الخلايلة، اليوم الاثنين، أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتيجة الفحص الذي أجراه مؤخرا بأنها إيجابية، بحسب موقع قناة “المملكة” الأردنية.

وقال الوزير في بيانه، إن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع نفسه للعزل المنزلي.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، اليوم الاثنين، سجل في الأردن 45 وفاة، و1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالوباء منذ بدء الجائحة إلى 55055 إصابة.

وأضاف الموجز أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع منذ بدء الجائحة إلى 624 وفاة، بعد تسجيل 45 وفاة جديدة في أعلى حصيلة يومية يسجلها الأردن.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت، اليوم الاثنين، للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 95 حالة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1138 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وتم إجراء 19159 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1729235 فحصا.