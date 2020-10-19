استمع لاذاعتنا

إصابة وزير الصحة في جنوب إفريقيا بكوفيد-19

منذ 13 دقيقة
جنوب أفريقيا سجلت أرقام مرتفعة بإصابات كورونا

جنوب أفريقيا سجلت أرقام مرتفعة بإصابات كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلن مكتب وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي، في وقت متأخر الأحد، عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا .

ونقل المكتب عن الوزير قوله: “أنا الآن في الحجر الصحي بالمنزل، وما زلت أنا وزوجتي متفائلين بأننا سنتعافى تماما من هذا الفيروس”.

وخضع الوزير إلى اختبار كورونا، السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة للمرض عليه.

وكان مخيزي في طليعة معركة جنوب إفريقيا لاحتواء الوباء، وقبل ساعات من إعلان إصابته حث المواطنين على مواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، من خلال ارتداء الأقنعة والتعقيم بشكل صحيح والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال: “مهما فعلنا وأينما ذهبنا، علينا أن نضع في اعتبارنا أنه لا يزال هناك خطر من موجة ثانية”.

والجمعة تجاوز عدد حالات الإصابة في الدولة الإفريقية الأكثر تضررا من كورونا الـ700 ألف، وسط مخاوف من أن تؤدي موجة العدوى الثانية إلى زيادة انهيار القطاع الصحي وتفاقم الركود الاقتصادي.

ووفقا لأحدث البيانات الحكومية الصادرة السبت، اكتشفت جنوب إفريقيا 1928 حالة جديدة، فيما قفز إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 18408.

المزيد من أخبار العالم

العاصمة السورية - دمشق
مسؤول أمريكي زار دمشق “سرا” واجتمع بمسؤولين سوريين
ترامب ومحمد بن زايد
ترامب: ولي عهد أبوظبي أحد أكثر المحاربين احتراماً في الشرق الأوسط
الشرطة الفرنسية
بعد حادثة طعن باريس.. إجراءات جديدة لتأمين المدارس في فرنسا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أزمة قلبية
هذه العلامة تدل على اقتراب النوبة القلبية
فصيلة الدم تساهم في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا
من خلال فصيلة دمك ستعرف إذا كنت معرضا للإصابة بكورونا
سيرجيو أغويرو
بالفيديو: لمسة أنثوية كادت أن تتسبب بطرد أغويرو