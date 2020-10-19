إصابة وزير الصحة في جنوب إفريقيا بكوفيد-19

أعلن مكتب وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي، في وقت متأخر الأحد، عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا .

ونقل المكتب عن الوزير قوله: “أنا الآن في الحجر الصحي بالمنزل، وما زلت أنا وزوجتي متفائلين بأننا سنتعافى تماما من هذا الفيروس”.

وخضع الوزير إلى اختبار كورونا، السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة للمرض عليه.

وكان مخيزي في طليعة معركة جنوب إفريقيا لاحتواء الوباء، وقبل ساعات من إعلان إصابته حث المواطنين على مواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، من خلال ارتداء الأقنعة والتعقيم بشكل صحيح والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال: “مهما فعلنا وأينما ذهبنا، علينا أن نضع في اعتبارنا أنه لا يزال هناك خطر من موجة ثانية”.

والجمعة تجاوز عدد حالات الإصابة في الدولة الإفريقية الأكثر تضررا من كورونا الـ700 ألف، وسط مخاوف من أن تؤدي موجة العدوى الثانية إلى زيادة انهيار القطاع الصحي وتفاقم الركود الاقتصادي.

ووفقا لأحدث البيانات الحكومية الصادرة السبت، اكتشفت جنوب إفريقيا 1928 حالة جديدة، فيما قفز إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 18408.