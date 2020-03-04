إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس “كورونا”

أفاد موقع “أخبار إيران”، الأربعاء، في خبر عاجل بإصابة وزير الصناعة الإيراني، رضا رحماني، بفيروس كورونا، وهو ما أكده أيضاً موقع “عصر إيران”، والذي أفاد بأنه حالياً تحت الرعاية المركزة، وأن صحته تشهد تحسناً.

وما زال فيروس كورونا يتفشى في إيران عامة، مسجلاً أكثر من 2300 إصابة، بحسب إحصاءات الثلاثاء، وبين صفوف المسؤولين خاصة. فقد أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبدالرضا مصري، الثلاثاء، إصابة 23 نائباً بالفيروس المستجد.

ونقلت وكالة “نادي المراسلين الشباب” الحكومية الإيرانية عن مصري قوله إن إصابات هؤلاء النواب جاءت بسبب احتكاكهم بالناس.

إلا أنه لم يذكر أسماء النواب المصابين، لكن أسماء 5 نواب كانت قد كشفت سابقاً، وهم كل من قاسم ميرزائي نكو ومجتبی ذوالنور ومحمود صادقي وأحمد أمیر آبادي فراهاني ومعصومة آقا بور.

ونصح النائب الإيراني زملاءه ومنتخبي البرلمان الجديد الحادي عشر “بقطع علاقتهم مع الناس في الوقت الحالي تجنباً للإصابة بكورونا”.

كما أكد أنه “تم إلغاء الاجتماعات الشعبية مع النواب مؤقتاً، وحث النواب والناخبين على عدم التواصل مع الناس خلال أعياد النوروز”.

بالتزامن أعلن نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 2336 والوفيات 77.