إصابة وزير العدل الدنماركي بكورونا..و5 وزراء يخضعون للعزل

أعلن وزير العدل الدنماركي، نيك هيكروب،اليوم الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس .

وقال هيكروب في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك ” لقد قيل لي للتو انني للاسف تعرضت للاختبار الايجابي مع كوفيد-19 وبالتالي سابقى في منزلي في عزلة في الوقت القادم. حقيقة اصابتي بكورونا تؤثر على العديد من زملائي الذين يعملون من المنزل وطبعا يجعل الحياة اكثر صعوبة بالنسبة لي ولعائلتي” .

وأضاف:” لكنها حالة اشاركها مع العديد من الدنماركيين الاخرين. لدي اعراض بالسعال والحمى، ولكنني اشعر بالرضا وانا في حالة جيدة. سيتم بالطبع اخطار جهات الاتصال الخاصة بي، حتى نتمكن من كسر سلسلة العدوى الممكنة في اقرب وقت ممكن. ابقوا امنين – وليس على الاقل بعضنا البعض ”

وأرجأ البرلمان الدنماركي، الثلاثاء، جلسة استجواب رئيسة الوزراء وعدة عمليات تصويت أخرى، في ظل مخاوف من احتمالية إصابة عدد من الوزراء والنواب بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء، مته فريدريكسن، إن الإرجاء يعد إجراء احترازيا ضروريا، مشيرة إلى أن عدة نواب التقوا الأسبوع الماضي بوزير العدل المصاب.

وقال 5 وزراء، بينهم وزير البيئة ووزير التعليم العاليم والعلوم، إنهم سوف يخضعون للعزل الذاتي.

وثبتت إصابة عدة نواب بالفيروس، بينهم زعيم الحزب المحافظ المعارض، سورين بابي بولسين.