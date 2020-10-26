إصابة وزير العمل الإيراني بكورونا

أعلن المتحدث باسم لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، علي بابائي كارنامي، اليوم الإثنين، عن إصابة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شريعتمداري، بفيروس كورونا، والذي يتفشى بشكل غير مسبوق في أغلب المحافظات الإيرانية.

وقال علي بابائي كارنامي، للصحافة الإيرانية إنه ”ثبتت إصابة وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شريعتمداري بفيروس كورونا“، مضيفا أن ”جلسة استجواب الوزير لم تعقد بسبب إصابته بالفيروس“.

وكان من المقرر أن تتم عملية استجواب الوزير محمد شريعتمداري، اليوم الإثنين، من قبل لجنة الشؤون البرلمانية.

ويبلغ شريعتمداري من العمر 60 عاما، وهو من الشخصيات المقربة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، وكان حتى أيلول 2018 وزيرا للصناعة والتجارة، لكنه استقال من هذا المنصب عقب عزم البرلمان استجوابه آنذاك.

ولا تزال إيران تسجل أرقاما مرتفعة بعدد الإصابات والوفيات بكورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن تسجيل 337 حالة وفاة و5960 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري إن ”عدد الوفيات بلغ 32953 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 574856 إصابة“.