إصابة وزير النفط الإيراني بسكتة قلبية مفاجئة

أصيب وزير النفط الإيراني جواد أوجي (الخميس 15-12-2022) بسكتة قلبية مفاجئة خلال مشاركته في جلسة حكومية في العاصمة طهران.

وزارة النفط صرحت في بيان لها إن حالة الوزير الصحية مستقرة بعد إصابته بأزمة قلبية، وفقاً لما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا).

وجاء في البيان “نُقل وزير النفط جواد أوجي إلى مستشفى عام في طهران بعد إصابته بأزمة قلبية داهمته على هامش اجتماع حكومي نتيجة ضغوط العمل”.

وأفاد البيان “بعدما اتخذ الطاقم الطبي الإجراءات اللازمة، أصبحت حالة الوزير مستقرة حاليا”.

وكان وزير النفط الإيراني قد أعلن أمس الأربعاء عن إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الاجتماع المشترك مع الوفد الصيني المتواجد بالعاصمة طهران بشأن تطوير حقول النفط والغاز.

وقال الوزير الإيراني خلال اجتماع الحكومة: “أبرمنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم جيدة بشأن تطوير حقول النفط والغاز والحقول المشتركة مع الصين”.

وأضاف: “هناك تطابق في الرؤى بين إيران والصين في المجال الاستراتيجي”، حسب ما نقلته وكالة “تسنيم”.