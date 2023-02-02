إصابة 10 جنود إسرائيليين خلال "تدريب أنفاق"

أصيب 10 جنود إسرائيليين الليلة الماضية، خلال تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجرى نقلهم للمتشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح موقع والا الإسرائيلي: “تم إجلاء 10 جنود الليلة الماضية إلى المستشفى بعد إصابتهم بالاختناق خلال “تدريب أنفاق” لجنود وحدة يهلوم التابعة لسلاح الهندسة، بعد أن ألقى قائد التدريب قنبلة دخان بدون إذن ولسبب مجهول”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت مساء الإثنين 23 يناير 2023، أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بدأتا أهم مناورة عسكرية مشتركة.

وبينت قناة كان الإسرائيلية: “بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل أهم مناورة عسكرية مشتركة بين البلدين بمشاركة 140 طائرة وقطعة بحرية”.

وبحسب كان، ذكر مسؤول أمريكي: “الرسالة من المناورة هي أن الحرب في أوكرانيا والتهديد الصيني لا يجعلان الولايات المتحدة تتجاهل التهديد الإيراني (..) سترى إيران قوة وحجم المناورة، وستفهم ما يمكننا القيام به”.