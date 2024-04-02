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إصابة 13 في هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية

منذ 38 دقيقة
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

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قالت السلطات في مدينة دنيبرو الأوكرانية إن روسيا نفذت هجوما صاروخيا على المدينة اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشأة تعليمية وإصابة 13 شخصا بجروح.

وكتب سيرهي ليساك الحاكم الإقليمي للمدينة على تطبيق تيليجرام إن من بين المصابين خمسة أطفال.

وأضاف أن “ثمانية من المصابين نقلوا إلى المستشفى” ووصف إصابتهم بأنها متوسطة.

وكثفت روسيا هجماتها على أوكرانيا في الآونة الأخيرة ونفذت في 22 مارس آذار أكبر هجمة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال الحرب التي اندلعت منذ أكثر من عامين، كما زادت من استخدام الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين رغم أن حربها التي بدأت بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين وتدمير بلدات ومدن أوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز

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