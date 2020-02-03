fbpx
أخبار العالم

إصابة 16 أجنبياً بفيروس كورونا في الصين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ذكر التلفزيون الصيني أن ما مجموعه 16 أجنبيا أصيبوا بفيروس كورونا الجديد في الصين، لكنه لم يكشف عن جنسياتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيانغ، الاثنين، إن اثنين من المصابين الأجانب خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج وشفائهم من المرض.

وأضاف أن 14 من المصابين بفيروس كورونا الجديد ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات الصين. وتعد هذه أول إحصائية للأجانب الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد في الصين.

المزيد من الأخبار

المالكي: لقاء البرهان ونتنياهو مرتبط بـ“ضغط أمريكي لرفع…

برلماني ايراني: طهران تعمدت الكذب بشأن إسقاط الطائرة…

وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 361 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس ما زالت على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17,238 مصابا، أما في جميع أنحاء العالم فقد بلغ عدد الإصابات 17480 إصابة، شفي منهم 492 شخصا.

الجدير بالذكر أن الفلبين سجلت الأحد أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 362 حالة.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

لماذا يتمسك الحرس الثوري الإيراني برواية مقتل“آية الله مايك“ في أفغانستان؟

أخبار العالم

“سادات” العسكرية.. أدوار مشبوهة وذراع تركية في 20 دولة

أخبار العالم

بالصور.. 20 موكب تشييع لقتلى الحوثيين باليمن

أخبار العالم

سلامة: أطراف ليبيا وافقت على تحويل الهدنة لوقف نار