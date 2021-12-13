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إصابة 17 شخصا في صدامات بين الشرطة والمهاجرين في المكسيك

13 - ديسمبر - 2021
عناصر من الشرطة في المكسيك

عناصر من الشرطة في المكسيك

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أصيب 17 شخصا بينهم 13 شرطيا بجروح في صدامات بين الشرطة ومهاجرين في المكسيك.

واندلعت أعمال العنف عند المدخل الجنوبي للعاصمة عندما حاول مهاجرون بطريقة غير شرعية التظاهر للمطالبة بتسوية أوضاعهم.

وقامت فرق الانقاذ بإسعاف 13 شرطيا مصابا وأربعة أشخاص كانوا بحاجة إلى رعاية طبية.

وكان المهاجرون الذين غادروا الحدود مع غواتيمالا في 23 أكتوبر يرغبون في الذهاب إلى كنيسة سيدة غوادالوبي في شمال المدينة، للقيام بالحج السنوي.

والخميس، لقي 55 مهاجرا على الأقل حتفهم في حادث مروري وقع في جنوب شرق المكسيك. وكانوا قد دفعوا المال لمهربين لتأمين وصولهم إلى الولايات المتحدة بحثا عن حياة أفضل.

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