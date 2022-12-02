إصابة 2 في هجوم قرب مكتب حزب رئيس الوزراء الأفغاني السابق "حكمتيار"

قال الحزب الإسلامي الأفغاني في بيان إن شخصين أصيبا في هجوم وقع (الجمعة 2-12-2022) في كابول بالقرب من مكتب الحزب المرتبط برئيس الوزراء الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار، وأوضح أن جميع كبار القادة بخير.

وذكرت ثلاثة مصادر من الحزب ومصدر واحد من حركة طالبان التي تحكم البلاد أن العديد من المهاجمين قُتلوا وأصيب عدد من الحراس.

ولم ترد شرطة كابول أو وزارة الداخلية بعد على طلبات للتعليق. ولم تتضح الجهة التي تقف وراء الهجوم.

جاء الهجوم في نفس اليوم الذي أدان فيه رئيس الوزراء الباكستاني ما قال إنها محاولة اغتيال لرئيس بعثة بلاده في كابول. ولم ترد سلطات طالبان على الفور على طلب للتعليق.

ووقع الهجوم على مكتب الحزب الإسلامي بالقرب من مسجد كان كبار قادة الحزب فيه، لكن الجميع، بمن فيهم حكمتيار، لم يصابوا بأذى بحسب بيان الحزب وحفيده عبيد الله بهير.

وقال الحزب في بيانه “جميع السلطات الموقرة بخير، بما في ذلك الزعيم المحترم… أصيب فقط اثنان من كبار الحراس من وحدة دعم الزعيم بجروح سطحية ولم يصب أي شخص آخر”.

وقال مصدر من طالبان وآخر من الحزب إن سيارة ملغومة للمهاجمين انفجرت بالقرب من المكتب. وأشار المصدران إلى وقوع إطلاق نار ومقتل اثنين من المهاجمين في أثناء محاولتهما دخول المسجد.

ووقعت عدة هجمات سواء بتفجيرات أو إطلاق نار في أفغانستان في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتهم عن بعضها. وأودى انفجار استهدف معهدا دينيا يوم الأربعاء في شمال أفغانستان بحياة 15 على الأقل.

وتقول حركة طالبان، التي استولت على السلطة بعد انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة في أغسطس آب 2021، إنها تركز على تأمين البلاد.

وأسس حكمتيار الحزب الإسلامي في منتصف السبعينيات وكان أحد حركات المجاهدين الرئيسية التي قاتلت الغزو السوفيتي لأفغانستان في الثمانينيات من قاعدتها في باكستان. وشغل حكمتيار منصب رئيس الوزراء مرتين خلال التسعينيات.