إصابة 2 من مشاركي “آيباك” بكورونا.. وبنس وبومبيو ضمن الحضور

بعد أيام على تنظيمه مؤتمره السنوي الكبير في واشنطن، أعلن لوبي “آيباك” المؤيد لإسرائيل، الجمعة، أن اثنين من الذين شاركوا بمؤتمره مصابان بفيروس كورونا المستجد.

وكان الآلاف حضروا المؤتمر في وسط واشنطن بين الأول والثالث من مارس، بمن فيهم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس.

وقال اللوبي على تويتر “لقد أكدنا أن اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر كانا قدِما من نيويورك، جاءت إيجابية”.

وأشار اللوبي إلى أنه “على اتصال دائم” مع السلطات الصحية في ويستشيستر في ولاية نيويورك، ومع العاصمة الفيدرالية بشأن هذا الموضوع.

ونصح جميع المشاركين في مؤتمره بالتشاور مع الاطباء إذا ما كانوا مرضى أو كانت لديهم أسئلة.

من جانبه، – قال حاكم ولاية نيويورك، آندرو كومو، إنه تم تشخيص 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية، مما يرفع عدد المصابين بالفيروس إلى 33.

وأضاف كومو أن الزيادة في عدد الحالات تعكس توسيع نطاق الفحص على مستوى الولاية.