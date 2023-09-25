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إصابة 200 شخص على الأقل في انفجار بمحطة الوقود في قرة باغ

منذ 23 دقيقة
اقليم قرة باغ

اقليم قرة باغ

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نقلت وسائل إعلام محلية عن أمين المظالم في ناجورنو قرة باغ قوله إن 200 شخص على الأقل أصيبوا بعد انفجار في محطة تزود بالوقود في المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام عنه القول أيضا إن معظم المصابين في حالة خطيرة وسيجري نقلهم إلى مكان آخر جوا لأن قرة باغ ليس بوسعها تقديم العلاج الملائم لهم جميعا.

وجاء الانفجار مع فرار آلاف الأرمن من المنطقة الجبلية بعد هزيمة المقاتلين الانفصاليين في قرة باغ على يد أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة الأسبوع الماضي.

هذا ونقلت وكالة سبوتنيك أرمينيا للأنباء عن الحكومة الأرمينية قولها إن ما لا يقل عن 6650 شخصا عبروا إلى البلاد من منطقة ناجورنو قرة باغ الأذرية الاثنين، ارتفاعا من نحو 4850 شخصا.

    المصدر :
  • رويترز

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