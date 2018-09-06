إصابة 23 شخصا في نجران بعد اعتراض صاروخ باليستي حوثي

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إصابة 23 شخصا في نجران بعد اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي .

وكانت ‏‫الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت مساء الأربعاء، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران .

ويطلق الحوثيون صواريخ بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

ويثبت إطلاق الصواريخ استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، كما أن إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

المصدر العربية