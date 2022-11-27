إصابة 25 جنديا أوكرانيا في تصادم حافلة في لاتفيا

ذكرت محطة (إي.آر.آر) التلفزيونية العامة في إستونيا (الأحد 27-11-2022) أن 25 جنديا أوكرانيا وجنديا إستونيا نقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا.

وأضافت المحطة أن الحافلة التي كانت متجهة من تالين إلى ريجا استأجرها الجيش الإستوني، وأن قائدها لقي حتفه في حادث التصادم الذي وقع مساء أمس السبت.

ولم تذكر المحطة سبب وجود الجنود الأوكرانيين في لاتفيا.

وقال التلفزيون العام في لاتفيا إن الواقعة كانت واحدة من عدة حوادث تصادم على الطريق أمس بسبب الجليد واستمرار انهمار الثلوج.

الجدير ذكره، أن جمعية البلطيق، التي تضم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، كانت قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عزمها على عزل روسيا عن المجتمع الأوروبي.

وجاء في نص القرار الذي تم تبنيه في نهاية الدورة الحادية والأربعين للجمعية: “تؤكد جمعية البلطيق على الحاجة الكبيرة لوحدة دول البلطيق فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، وعزل روسيا الاتحادية عن المجتمع الأوروبي”.

ويشير القرار كذلك إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين دول البلطيق والحلفاء في شمال أوروبا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) “لمواجهة التهديدات الأمنية في مجال الحرب التقليدية والسيبرانية”.

وشدد ممثلو برلمان بلدان البلطيق، على “أهمية وضرورة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة”.