إصابة 3 إسرائيليين خلال عملية إطلاق نار في تل أبيب

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إصابة 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار وقعت في تل أبيب فيما وردت أنباء عن تحييد منفذ العملية .

ونشرت القناة 14 العبرية بشكل أولي: “أنباء عن إصابة من إطلاق نار في تل أبيب، فرق الإنقاذ في طريقها إلى مكان الحادث”.

وتابعت القناة 14 العبرية: “3 إصابات أحدهم حارس أمن في عملية إطلاق نار في تل أبيب”.

بدورها، أكدت نجمة داود الحمراء، إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار في تل أبيب .

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت: “إصابة فعلية بحالة حرجة وعدة إصابات بالهلع في مكان عملية إطلاق النار في تل أبيب ، وتم تصفية المنفذ “.