إصابة 3 كوماندوز هولنديين بإطلاق نار في ولاية إنديانا الأمريكية

قالت وزارة الدفاع الهولندية إن ثلاثة من أفراد القوات الخاصة يتلقون تدريبا في الولايات المتحدة أصيبوا في إطلاق نار خارج الفندق الذي ينزلون به في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، أمس الجمعة.

وجاء في بيان نُشر، السبت، أن أحدهم في حالة حرجة. وأضاف البيان أن الرجال الثلاثة موجودون في ولاية إنديانا لأغراض التدريب، وأن الشرطة المحلية تتولى التحقيق في الحادث. ولم تلق السلطات القبض على أحد.

ولم يتسن إلى الآن الحصول على تعليق من إدارة شرطة إنديانابوليس. وقال أحد أفرادها لقناة فوكس 59 التلفزيونية إن البادي أن مشادة وقعت في وقت سابق في مكان آخر خلاف فندق (هامبتون إن) في وسط إنديانابوليس.

وأضاف “المعلومات التي نريد الكشف عنها الآن هي أنه ليس شيئا حدث داخل الفندق”.

وشرعت مؤخرا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملة تستهدف مواجهة العنف المسلح، وتسعى عبر إجراءات جديدة إلى وضع قواعد لحيازة أسلحة معينة.

ويكفل الدستور الأمريكي حق حيازة السلاح للمواطنين الذين يرى كثير منهم أن تقييد حمل السلاح يعدّ انتهاكا لحق دستوري.