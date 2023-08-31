الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
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إصابة 3 مستوطنين بعملية دهس قرب رام الله واستشهاد المنفذ

منذ 4 دقائق
عملية دهس- أرشيفية

عملية دهس- أرشيفية

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أصيب 3 مستوطنين على الأقل، الخميس، في عملية دهس، عند حاجز بيت سيرا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وسائل إإعلام إسرائيلية، أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في عملية دهس، وقعت قرب بيت سيرا قضاء رام الله.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتصب عن “تحييد” منفذ عملية الدهس، بإطلاق النار عليه قرب مكان العملية.

وفي تفاصيل العملية، أفادت القناة 14 الإسرائيلية: “فلسطيني يستقل شاحنة كبيرة قام بدهس ثلاثة مستوطنين على حاجز مكابيم قرب رام الله، أحدهم في حالة حرجة والآخر في حالة خطيرة والآخر في حالة طفيفة، وتم إطلاق النار على المنفذ على حاجز آخر بعد مطاردته”

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: “بعد خطاب القيادي في حماس صالح العاروري وتحريضه على تنفيذ العمليات ضد المستوطنين نشهد سلسلة عمليات متسارعة في الضفة الغربية”.

 

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