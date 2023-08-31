إصابة 3 مستوطنين بعملية دهس قرب رام الله واستشهاد المنفذ

أصيب 3 مستوطنين على الأقل، الخميس، في عملية دهس، عند حاجز بيت سيرا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وسائل إإعلام إسرائيلية، أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في عملية دهس، وقعت قرب بيت سيرا قضاء رام الله.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتصب عن “تحييد” منفذ عملية الدهس، بإطلاق النار عليه قرب مكان العملية.

وفي تفاصيل العملية، أفادت القناة 14 الإسرائيلية: “فلسطيني يستقل شاحنة كبيرة قام بدهس ثلاثة مستوطنين على حاجز مكابيم قرب رام الله، أحدهم في حالة حرجة والآخر في حالة خطيرة والآخر في حالة طفيفة، وتم إطلاق النار على المنفذ على حاجز آخر بعد مطاردته”

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: “بعد خطاب القيادي في حماس صالح العاروري وتحريضه على تنفيذ العمليات ضد المستوطنين نشهد سلسلة عمليات متسارعة في الضفة الغربية”.

كان:

عملية دهس على حاجز"بيت سيرا" غرب رام الله والحديث عن 3 إصابات من بينها واحدة خطيرة..

وتم إطلاق النار على المنفذ عند معبر"حشمونائيم" شمال رام الله.#ترجمة_هشام_ناجى

Translated by 🇵🇸Hisham Naji✍

תרגום הישאם נאגי pic.twitter.com/b9NeikEVcD — 🇵🇸 ابو العز السوافيرى 🇵🇸 (@AboAlezswafery) August 31, 2023