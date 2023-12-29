إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس جنوب مدينة الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة أربعة أشخاص بجروح في هجوم دهسا بسيارة نفذه فلسطيني قرب موقع عسكري عند مفرق مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن عناصر الجيش في المنطقة شلوا حركة المهاجم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “وقع هجوم دهسا بالقرب من موقع عسكري قرب مفرق أدورايم (مخيم الفوار)”، مضيفا “قام الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة بشل حركة الإرهابي”.

ونقلت “فرانس برس” عن البيان “تم نشر جنود إضافيين لتعزيز تواجد الجيش في المنطقة”.

ومن جهتها، أفادت خدمة إسعاف “نجمة داوود الحمراء” عن إصابة أربعة أشخاص في العشرينات من العمر بجروح، إصابة أحدهم متوسطة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.