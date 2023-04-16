إصابة 4 جنود أتراك في هجمات شنها مسلحون أكراد في سوريا

قالت أنقرة (الأحد 16-4-2023) إن أربعة جنود أتراك أصيبوا في هجمات بالمدفعية والصواريخ شنها مسلحون أكراد على قواعد في شمال سوريا، مما دفعها للرد بهجوم مضاد.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات نفذتها وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، وكذلك حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والدول الغربية جماعة إرهابية.

توغلت تركيا عسكريا عبر الحدود في شمال سوريا عدة مرات في السنوات الماضية ولديها عشرات القواعد هناك.

وقالت الوزارة إن الجنود الأربعة نقلوا إلى المستشفى. وأضافت “جرى الرد على الإرهابيين بشن ما يكفي من الهجمات القوية على أهداف” تابعة لهم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم الأحد “لا يمكن للشعب التركي الشعور بالأمان أصلا في ظل وجود تنظيم إرهابي مسلح” في شمال سوريا والعراق.

وأضاف في كلمة ألقاها في مدينة شانلي أورفا بجنوب شرق البلاد “نأمل في الفترة (الرئاسية) المقبلة أن نواصل جهودنا بشكل متزايد في هذا الاتجاه”، وأشار إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 مايو أيار.