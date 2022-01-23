إصابة 4 جنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بإصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة جراء انقلاب “جيب” مهيأ للقيادة في الثلوج والجليد، وذلك على الحدود الشمالية مع لبنان.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الحدث وقع يوم الخميس الماضي خلال المنخفض الجوي، مشيرًا إلى أن الحدث وقع في منطقة “هار دوف” قبالة مزاع شبعا.

يذكر ان الجيش الاسرائيلي يسير دوريات بشكل مستمر في المنطقة الحدودية مع لبنان التي ما برحت تتسم بالهدوء منذ وضعت الحرب التي خاضتها اسرائيل مع حزب الله عام 2006 اوزارها.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أفاد في بداية الشهر الجاري بإن القوات الإسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان.

وأضاف المتحدث أن المسيرة تسللت من داخل الأراضي اللبنانية حيث تابعتها قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث.

وأكد أفيخاي أدرعي أن الجيش سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل.